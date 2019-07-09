سجل الفنان رامي صبري أكثر من مليون مشاهدة بأغنية"أنا بابا، حاول تنساني" التي ستتضمن ألبومه الصيفي الجديد "فارق معاك" المتوقع طرحه خلال الفترة المقبلة من هذا العام.
وحصلت أغنية "أنا بابا" على أكثر مننصف مليون مشاهدة، بعد طرها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، الأغنية من كلمات: هالة علي، ألحان:عزيز الشافعي.
بينما حصدت أغنية "حاول تنساني" أكثر من 700
يذكر أن "فارق معاك" هو الألبوم الأول لرامي من إنتاج شركة "نجوم ريكوردز" التي سبقت وانتجت له أغنية "مبروك علينا"، ومن المتوقع صدوره خلال الفترة الصيفية الغنائية بعد آخر ألبوماته "ألراجل" الذي طرح في صيف 2017.
كانت هذه تفاصيل خبر قبل طرح ألبومه.. رامي صبري يتخطى المليون مشاهدة بأغنيتي "انا بابا" و"حاول تنساني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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