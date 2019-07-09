ايمان البحر درويش يحيي حفلاً غنائي في الاسكندرية

يشارك الفنان ايمان البحر درويش في حفل غنائيً على المسرح الروماني في الإسكندرية، ومن المقرر أن يقام الحفل يومالسبت الموافق 28 يوليو في تمام الساعه الثامنة مساءً.
و قامت دار الأوبر بالإسكندرية
بإعلانها عن تنظيم المهرجان الصيفي في هذا العام على المسرح الروماني بعدد من الحفلات الفنية، وذلك من يوم السبت 21 يوليو حتى الإثنين الموافق 30 يوليو.
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