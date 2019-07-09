فن ومشاهير

ايمان البحر درويش يحيي حفلاً غنائي في الاسكندرية

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يشارك الفنان ايمان البحر درويش في حفل غنائيً على المسرح الروماني في الإسكندرية، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم

السبت الموافق 28 يوليو في تمام الساعه الثامنة مساءً.

و قامت دار الأوبر بالإسكندرية

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بإعلانها عن تنظيم المهرجان الصيفي في هذا العام على المسرح الروماني بعدد من الحفلات الفنية، وذلك من يوم السبت 21 يوليو حتى الإثنين الموافق 30 يوليو.
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