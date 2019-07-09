آخرهم أحمد السعدني.. نجوم هربوا من حر يوليو إلى البحر

دفعت شمس يوليو الحارقة العديد من نجوم الفن إلى التماس بعض الانتعاش على شواطئ البحر المختلفة داخل وخارج مصر، تاركين ورائهم أعمالهم وسافروا للاستجمام والاستمتاع بالماء والهواء المنعش فقط، فالأجواء الصيفية في القاهرة أصبحت غير محتملة، وحرص بعضهم على مشاركة متابعيهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم وأوقاتهم المميزة خلال سفرهم.
فقد نشرت الإعلامية إنجي علي صورة عبر حسابها ظهرت فيها إلى جانب الفنان أحمد السعدني أثناء قضاء بعض الوقت في
فضلت الفنانة نرمين الفقي الاستجمام وقضاء بعض الوقت فيالساحل الشمالي، ونشرت صورا عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وهي تستمتع على
إلى الساحل الشمالي انطلق أيضا الفنان محمد أنور، ومصطفى خاطر، ومحمد بسيط، ومحمد عبدالرحمن نجوم "مسرح مصر"، برفقة بعض الأصدقاء للاستمتاع بعطلتهم الصيفية.
توجهت الفنانة نيللي كريم إلى الغردقة مؤخرا لقضاء عطلتها الصيفية، ونشرت عبر "إنستجرام" مجموعة صور لها، وعبرت من خلال تلك الصور عن استمتاعها بالشمس والماء والأجواء الصيفية المنعشة بشكل عام.
اختارت الفنانة لاميتا فرنجيه أحد شواطئ بلدة عمشيت بلبنان، للاستمتاع بجزء من إجازتها الصيفية، إلا أن ذلك لم يكن كافي لها فقررت السفر إلى تايلاند لاستكمال عطلتها، ونشرت صورة لها عبر "إنستجرام" على شاطئ البحر من تايلاند وقت الغروب.
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