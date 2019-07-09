إليسا تحيي حفلًا غنائيًا في تونس أغسطس المقبل

تستعد الفنانة إليسا لأحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان قابس التونسي في دورته الـ36، المقامة فعالياته في مدينة قابس.
ويقام الحفل في يوم 1أغسطس المقبل في مدينة في تمام الساعة الـ 10 مساءً، حيث تبدأ فعاليات المهرجان من 14 يوليو
الجدير بالذكر أن إليسا شاركت بحفل غنائي في مهرجان موازين في المغرب، قدمت مجموعة أغاني من ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني" وهم نفسي أقوله، مكتوبة ليك، أنا وحيدة.
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