إليسا تحيي حفلًا غنائيًا في تونس أغسطس المقبل

تستعد الفنانة إليسا لأحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان قابس التونسي في دورته الـ36، المقامة فعالياته في مدينة قابس.

ويقام الحفل في يوم 1

أغسطس المقبل في مدينة في تمام الساعة الـ 10 مساءً، حيث تبدأ فعاليات المهرجان من 14 يوليوإلى 7 أغسطس.

الجدير بالذكر أن إليسا شاركت بحفل غنائي في مهرجان موازين في المغرب، قدمت مجموعة أغاني من ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني" وهم نفسي أقوله، مكتوبة ليك، أنا وحيدة.