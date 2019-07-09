فن ومشاهير

إليسا تحيي حفلًا غنائيًا في تونس أغسطس المقبل

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تستعد الفنانة إليسا لأحياء حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان قابس التونسي في دورته الـ36، المقامة فعالياته في مدينة قابس.

ويقام الحفل في يوم 1

أغسطس المقبل في مدينة في تمام الساعة الـ 10 مساءً، حيث تبدأ فعاليات المهرجان من 14 يوليو
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إلى 7 أغسطس.

الجدير بالذكر أن إليسا شاركت بحفل غنائي في مهرجان موازين في المغرب، قدمت مجموعة أغاني من ألبومها الأخير "إلى كل اللي بيحبوني" وهم نفسي أقوله، مكتوبة ليك، أنا وحيدة.

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