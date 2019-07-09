بالفيديو.. "كبير الشوق" لـ أصالة تتجاوز الـ852 ألف مشاهدة

تجاوزت أغنية "كبير الشوق" للمطربة أصالة حاجز الـ852 ألف مشاهدة، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات العالمي "يوتيوب".

ويشار إلى أن "كبير الشوق" باللهجة الخليجية، ألحان أسامة العطار، توزيع محمد صالح، مكس وماستر جاسم محمد، فيديو آرت عمر جواد، وتريات تامر

فيضي.

ويذكر أن آخر أعمال الفنانة أصالة أغنية "بنت أكابر" التى طرحتها مؤخرا، كلمات أبو نعمة، ألحان محمود الخيامى، وتوزيع علي فتح الله، الكليب إخراج أدهم الشريف.