غدًا.. "أوبرا بنت عربي" على مسرح السلام

يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "أوبرا بنت عربي"، إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك مساء غدٍ الأربعاء، على مسرح السلام بقصر العيني في تمام

التاسعة مساءً.

يذكر أن "أوبرا بنت عربي"، بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبدالفتاح، محمد السعداوى، هانى عبدالحى، ياسمين فرج، شريف غانم، عمر فرحان، آداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة

سميحة أيوب، بمشاركة العديد من الشباب والراقصين المتخصصين فى فنون الهيب هوب، وأبناء فرقة مسرح الشمس، وأبطال مصر من ذوى القدرات ونجوم السيرك القومي، دراما شعرية إهداء سامح مجاهد، ألحان أحمد الناصر، ديكور رامه فاروق، أزياء أميرة صابر، مكياج أماني حافظ، العرض تأليف ياسمين فرج، إخراج هشام علي.