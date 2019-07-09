غدًا.. "أوبرا بنت عربي" على مسرح السلام

يفتتح الفنان إسماعيل مختار، رئيس البيت الفني للمسرح، العرض المسرحي الجديد "أوبرا بنت عربي"، إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة التابعة للبيت الفني للمسرح، وذلك مساء غدٍ الأربعاء، على مسرح السلام بقصر العيني في تمامالتاسعة مساءً.
يذكر أن "أوبرا بنت عربي"، بطولة علاء قوقة، ماهر محمود، نهاد عبدالفتاح، محمد السعداوى، هانى عبدالحى، ياسمين فرج، شريف غانم، عمر فرحان، آداء صوتي للراوي الفنانة الكبيرة
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