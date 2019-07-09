نفاذ تذاكر حفل أنغام ومحمد عبده في السعودية

في حفل غني فريد من نوعه يجمع بين الفنان أنغام، وفنان العرب محمد عبده في السعودية، تم الإعلان عن نفاذ جميع تذاكر الحفل قبل 3 أيام

من موعده.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الأربعاء 10 يوليو، في مدينة الباحة، ضمن فعاليات صيف الباحة.

يذكر أن أنغام قد أحيت حفلين في الرياض والدمام ضمن فعاليات احتفالات عيد الفطر المبارك الماضي، وشهدا حضورا كامل العدد مع مجموعة غنائية مميزة من ألبومها الجديد "حالة خاصة جدا" وأبرزهم "نزوة، هدنة، أساميك الكتيرة، بتوصفني".