شاهد.. عمرو يوسف من تصوير فيلم "أولاد رزق 2"

نشر الفنان عمرو يوسف صورة جديدة له، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام". وأتت الصورة من كواليس تصوير مشاهده الأخيرة من فيلم "أولاد رزق 2" استعدادا لعرضه في صالات العرض السينمائية في عيد الأضحى المقبل. "أولاد رزق 2" استعدادا لعرضه في صالات العرض السينمائية في عيد الأضحى المقبل. يذكر أن "أولاد رزق2" من بطولة "أحمد عز، أحمد داوود، أحمد الفيشاوي، محمد ممدوح، والفيلم من تأليف:صلاح الجهيني، إخراج: طارق العريان.

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