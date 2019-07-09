أسرار لا تعرفونها عن زينة عاشور زوجة عمرو دياب

لا يعرف محبّو الفنان عمرو دياب ما إذا كان وزوجته زينة عاشور قد انفصلا رسمياً، فالزوجان لم يعلنا طلاقهما، رغم ظهور عمرو مع دينا الشربيني، واعترافه بعلاقة عاطفية تجمعهما.

زينة عاشور التي تصفها الصحافة المصرية بالسيدة الحكيمة، التي لم تأسرها الأضواء والشهرة يوماً، البعيدة عن الإعلام، التزمت الصمت، لم تعلق على علاقة عمرو ودينا، ولم توضح ما إذا كانت قد تطلقت من زوجها.

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على حسابها على "انستغرام" تنشر زينة المقيمة في لندن مع أولادها الثلاث صوراً لها ولعائلتها، وتعليقات متابعيها تتضمن في بعض منها مواساة، ودعوة إلى الانتفاض على هذا الواقع، وإعلان طلاقها كي لا تبقى في نظر الجميع سيدة مغلوب على أمرها.

فمن هي زينة عاشور وكيف تعلق بها عمرو دياب وكيف انتهت قصتهما؟

صورة عائلية تجمع عمرو وزينة واولادهما

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التقى عمرو دياب بزينة لأول مرة بحفل غنائي ضخم قدمه في إحدى الدول الأوروبية، جذبت انتباهه بعد أن لاحظ أنها تتواجد في معظم حفلاته في أوروبا،لتبدأ صداقتهما التي تحولت إلى قصة حب فزواج أثمر عن ثلاثة أبناء.

1993 كان العام الذي شهد الظهور الأول الذي جمع بين عمرو دياب بزوجته زينة عاشور، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي واهتمت الصحف بزينةوبإطلالاتها.

بعد زواج عمرو دياب من زينة قررت أن تكون الستايلست الخاصة به وأن تختار معه كل الملابس التي يرتديها سواء في حفلاته أو كليباته الغنائية، فتبدّل لوك عمرو ليصبح أكثر أناقة وعصرية.

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لم تهتم زينة عاشور يوماً بأن تكون زوجة النجم الشهير ولم تجذبها الشهرة، بل كان هدفها أن تكون زوجة ناجحة وأما مثالية لثلاثة أبناء وهم "جنى" و"كنزي" و"عبد الله".

وقد وافقت زينة على مشاركة عمرو دياب في الاعتناء بابنته نور من زوجته الأولى شيرين رضا، التي عاشت معها فترة وكانت بمثابة ابنة لها.

ظلت علاقة زينة وعمرو بعيدة عن الإعلام، ولم يعرف أن هذه العلاقة ليست على ما يرام، إلا بعد انتشار خبر علاقة عمرو بدينا الشربيني.