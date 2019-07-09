هذا الفنان السعودي شريك سيرين عبد النور في مسلسلها الجديد

بدأت الفنانة سيرين عبد النور، تصوير مسلسلها الجديد الذي يقع في عشرين حلقة، ويبث في موسم الخريف عبر تطبيق "شاهد بلاس".
والمفاجأة، هي أنّ الممثل السعودي يعقوب الفرحان هو شريك سيرين في البطولة، ما يؤشّر إلى دخول النجوم الخليجيين إلى الدراما العربية المشتركة كأبطال رئيسيين، بعد أن اقتصرت أدوار البطولة على اللبنانيين والسوريين والمصريين.
وحتى الآن، لم ترشح أي تفاصيل عن المسلسل، إذ أنّ إدارة "شاهد بلاس" تمنّت على المشاركين فيه عدم الإدلاء بأي تصريحات، بانتظار المؤتمر الصحفي الذي ستعقده للإعلان عن العمل.
من جهة ثانية، لم تتبلّغ سيرين بعد ما إذا كانت ستشارك في الموسم الرابع من مسلسل "الهيبة"، بانتظار ما ستقرره شركة الإنتاج بالتعاون مع كاتب الجزء الجديد فؤاد حميرة، غير أنّ كل المؤشرات تؤكد أن دور سيرين انتهى، وأنها ستطل في رمضان المقبل بمسلسل جديد.
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