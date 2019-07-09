شاهد .. جنود الاحتلال الإسرائيلي يحرقون زيهم العسكري

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 03:49 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي على موقعي ” فيس بوك ” و” تويتر ” فيديو يظهر فيه عددا من جنود جيش الإحتلال الإسرائيلي يقومون بإحراق زيهم العسكري وسط الشوارع .. وأخذوا يرددون الهتافات التي تعبر عن تذمرهم لما يحدث في إسرائيل .
ويشهد المجتمع الإسرائيلي خلال الآونة الأخيرة حالة من التفكك داخله بعد الأزمة التي حدثت بعد مقتل ” سلومون تيكا ” وهو شاب إسرائيلي يبلغ من العمر 18 عاما من أصول إثيوبية ” يهود الفلاشا ” قُتل على يد شرطي خارج الخدمة .
وبعد إلقاء القبض على القاتل تم إطلاق سراحه بعد يومين فقط مما أثار غضبهم .
الأمر الذي جعل الآلاف من المحتجين يخرجون فى تظاهرات في شوارع عددا من المدن الإسرائيلية والاشتباك مع قوات الشرطة الإسرائيلية ونظموا اعتصامات وأغلقوا الشوارع وأحرقوا الإطارات .
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