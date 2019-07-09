شاهدوا كيف كانت ريهام سعيد يوم زفافها قبل 26 سنة.. هل تغيرت كثيراً!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 03:49 مساءً - بعد ازمتها الصحية، عادت الاعلامية ​ريهام سعيد​ الى التواصل مع محبينها الا ان هذه المرة اختارت ان تعود بالزمن 26 سنة الى الوراء عبر صورة من أول زيجاتها حين كانت تبلغ من العمر 19 عاما فقط.

اما الصورة التي التقطت لها ظهرت فيها بالفستان الابيض يوم عرسها وبدت في غاية الجمال وعلقت عليها كاتبة : “مش قادره أصدق من ٢٦ سنة! فعلا العمر بيجري والدنيا ولا حاجة” لكن يبدو ان ريهام ازالت الصورة بعد دقائق على نشرها.

ريهام سعيد التي تمر بأزمة صحية، خضعت لعملية جراحية دقيقة، جراء إصابتها ببكتريا في الوجه.