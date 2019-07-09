كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 03:49 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المغربية ​دنيا بطمة​ وشقيقتها ابتسام ظهرتا فيه وهما تشاركان في إحدى المناسبات وترقصان بشكل حماسي جدا. إلا أن التعليقات التي وردت أسفل الفيديو أشارت إلى الحركات التي قامت بها ابتسام وعلى ملابسها، إذ اختارت جامبسوت بتصميم تقليدي يشبه القفطان مع تصميمه الضيق الذي أظهر مفاتنها بحسب رأي الكثيرين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. شقيقة دنيا بطمة تحدث ضجة بسبب رقصها ولباسها الضيق الذي أظهر مفاتنها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.