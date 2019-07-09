نشوى مصطفى تمارس دور ” الحماة ” لزوجة ابنها في حفل زفافهم

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 03:49 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية الكوميدية نشوى مصطفى وهي تقوم بالغناء في زفاف ابنها عبد الرحمن الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .

وأطلت نشوى وهي تغني بطريقة عفوية مرحة تستعرض بالأغنية واجبات وحقوق كل من ابنها وزوجته بطريقة مبتكرة .

وقالت نشوى مصطفى أن تأديتها للأغنية كانت مفاجأة بالنسة لهم خلال حفل الزفاف في محاولة منها لإسعادهم .

وأشارت إلى تعاون ” أحمد المليجي ” وهو أحد المتخصصين في أغاني الأفراح معها في تسجيل الأغنية وإخراجها مع إضافة بعض التفاصيل من جانبها التي تعرفها عن إبنها .

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وعن فكرة الغناء قالت نشوى: ” أنا صوتي زي الزفت .. وولادي سبب غنائي لأول مرة وقولت طالما التمثيل شاحح الأيام دي أفكر في الغنا بقى .. اشمعنى محمد رمضان يعني ما أغني أنا كمان ” .

وحقق الفيديو استحسان الجمهور مؤكدين على جمال الأغنية .