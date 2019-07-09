كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 03:49 مساءً - تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للفنانة المصرية الكوميدية نشوى مصطفى وهي تقوم بالغناء في زفاف ابنها عبد الرحمن الذي أقيم يوم الجمعة الماضي في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة .
وأطلت نشوى وهي تغني بطريقة عفوية مرحة تستعرض بالأغنية واجبات وحقوق كل من ابنها وزوجته بطريقة مبتكرة .
وقالت نشوى مصطفى أن تأديتها للأغنية كانت مفاجأة بالنسة لهم خلال حفل الزفاف في محاولة منها لإسعادهم .
وأشارت إلى تعاون ” أحمد المليجي ” وهو أحد المتخصصين في أغاني الأفراح معها في تسجيل الأغنية وإخراجها مع إضافة بعض التفاصيل من جانبها التي تعرفها عن إبنها .
وعن فكرة الغناء قالت نشوى: ” أنا صوتي زي الزفت .. وولادي سبب غنائي لأول مرة وقولت طالما التمثيل شاحح الأيام دي أفكر في الغنا بقى .. اشمعنى محمد رمضان يعني ما أغني أنا كمان ” .
وحقق الفيديو استحسان الجمهور مؤكدين على جمال الأغنية .
كانت هذه تفاصيل خبر نشوى مصطفى تمارس دور ” الحماة ” لزوجة ابنها في حفل زفافهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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