امرأة سمينة تفاجئ رجل وتبصق في وجهه في ديزني لاند.. شاهدوا ردة فعله العنيفة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 03:49 مساءً - شهدت مدينة “كاليفورنيا” وبالتحديد في ديزني لاند، اشتباكا عنيفا بين رجل ومجموعة من النساء من ذوي البشرة السوداء، بعد ظهر، أول أمس السبت.



وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وثقت كاميرا لحظة اندفاع الرجل نحو أسرة مكونة من “رجل وامرأة وطفلين”، ومحاولة ضربهن ضربا مبرحا، وذلك بعد أن بصقت المرأة في وجهه.وبدأ الرجل في توجيه اللكمات لإحدى النساء والتي كانت مشغولة بأطفالها، إلا أنها ردت عليه، فيما تدخلت امرأتان أخريتان في الاشتباك، كانتا موجودتان لحظة الهجوم.

وأثناء الاشتباك العنيف، دفع الرجل المرأة التي كانت تضع أطفالها على كرسي متحرك لتتمكن من الانتقال بهم، قبل أن يتدخل المارة ويتمكنوا من السيطرة على الرجل.وبعد ٤ دقائق تقريبا من الاشتباك وصلت الشرطة إلى مكان الحادث وتم إلقاء القبض على أطراف الاشتباك، كما طالبت “ديزني” الجمهور بالالتزام بالقواعد، متوعدة بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة.