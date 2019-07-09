كانجانا راناوات تطرد صحفيا انتقد فيلمها "مانيكاريكا"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - شنت الممثلة الهندية كانجانا راناوات هجوما ضد أحد الصحفيين أثناء المؤتمر الصحفي الخاص بفيلمها القادم "جادجمينتال هاي كيا"، عندما قدم لها بعض الملاحظات السلبية حول فيلمها الأخير "مانيكاريكا"، واتهمته بقيادة حملة لتشويه صورتها لصالح مجهولين، كما أنها رفضت أن يكمل الصحفي حضور المؤتمر، حسب ما أدلى به شهود العيان من الإعلاميين المشاركين في المؤتمر.

ودائما ما تثير كانجانا الجدل حولها، نظرا لتصادمها الدائم مع زملائها في الوسط الفني وآخرهم هيرثيك روشان.

Advertisements

من جانبه رفض النجم راج كومار رو الذي حضر المؤتمر مع كانجانا التعليق على تصرفها، واكتفى بالصمت رغم علامات الضيق التي ظهرت على ملامح وجهه.

ويعتبر الفيلم المقبل لكانجانا "جادجمينتال هاي كيا" هو ثاني تعامل بينها وبين راج كومار رو بعد فيلمهما الشهير كوين الذي حصدت من خلاله كانجانا لقب أفضل ممثلة هندية، بينما كان الفيلم انطلاقة حقيقية لراج كومار، أما عن فيلمهما القادم فهو كوميديا سوداء من إنتاج الفنانة الهندية إيكتا كابور، وسيتم طرحه في دور العرض ٢٦ يوليو/ تموز الجاري.



