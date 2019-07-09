أرجون بيجلاني لـ"العين الإخبارية": أتابع الشاشات العربية لأسمع صوتي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الفنان الهندي أرجون بيجلاني عن سر متابعته للقنوات العربية هذه الأيام خاصة قناة إم بي سي بوليوود، موضحا أن السبب يعود إلى رغبته في التفاعل مع الجمهور العربي الذي يتابع حاليا مسلسله "حب خادع".





وقال بيجلاني في تصريحات لـ"العين الإخبارية": "كنت متحمسا كثيرا لأستمع إلى صوت الدوبلاج لشخصيتي في المسلسل، وعلى الرغم من أنه لا يشبه صوتي كثيرا فإنني لاحظت الإتقان في الدوبلاج خاصة مع انفعالاتي، فربما النبرة تكون مختلفة ولكن الإحساس والانفعالات واحدة".

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وعن برنامجه "جنون الرقص" علق بيجلاني: "بدأنا الموسم الجديد بنجاح ساحق، فأنا فقط أستمتع بتقديم تلك التجربة الرائعة بمشاركة نجوم بحجم مادهوري ديكست وتوشار، كما أن الكواليس ممتعة ومشوقة على الرغم من أننا في معظم الوقت نستغرق ١٢ ساعة في التصوير إلا أن الوقت يمضي دون أن نشعر بالتعب".

واختتم الممثل الهندي حديثه قائلا: "أخطط لزيارة دولة الإمارات هذا العام حتى أتمكن من رؤية ردود الأفعال حول المسلسل بشكل أقرب للمتابعين العرب".