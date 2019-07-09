سينتيا خليفة تتألق في أسبوع الموضة الباريسي

تتواجد النجمة اللبنانية سينتيا خليفة في العاصمة الفرنسية حيث تحل ضيفة شرف على فعاليات أسبوع الموضة في باريس لخريف وشتاء 2019- 2020، حضرت سينتيا عروض الأزياء العالمية وخصت مشاركتها في عروض المصممين اللبنانيين بينهم نيكولا جبران وجورج حبيقة وطوني ورد وزهير مراد.

استقبلت سينتيا بحفاوة خلال العروض كنجمة لبنانية لديها مشاركات في الكثير من الأعمال الأجنبية خصوصاً في باريس.

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وارتدت سينتيا خلال حضورها لفعاليات أسبوع الموضة من تصاميم المصممين اللبنانين بينهم نيكولا جبران وزهير مراد، حيث لفتت الأنظار بشخصيتها الشابة المواكبة للموضة.

وتعود سينتيا خليفة الى بيروت حيث ستسكمل نشاطها التمثيلي، وتتحضر لتقديم أكثر من عمل درامي لبناني وعربي. كما تقرأ بعض النصوص لتختار من الشخصيات ما تراه يناسب تطلعاتها.