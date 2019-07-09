كيم كارداشيان تخضع لجلسة تصوير جريئة بالمايوه

تصدرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان غلاف مجلة wall street journal في عددها الجديد، حيث خضعت لجلسة تصوير جريئة.

وظهرت "كيم"، التي تبلغ من العمر 38 عامًا، بالشعر القصير بعد تخليها عن الشعر المستعار مع ارتدائها مايوه في الصور التي نشرت بالأبيض والأسود وحملت طابع البساطة بعيدا عن التكلف.

وحصلت كيم مؤخرا على تعويض كبير بقيمة 2.7 مليون دولار من دار أزياء بسبب استخدام الدار لاسمها في التسويق لأزياء لم ترتديها كارداشيان، حسبما ذكرت صحف إنجليزية.

وكانت كيم كارداشيان قد استقبلت في شهر مايو الماضي طفلها الرابع Psalm عن طريق الأم البديلة، وهو ثاني طفل لها يلد بهذه الطريقة بعد ابنتها شيكاغو بسبب عدم قدرتها على الإنجاب بعد تعرضها لنزيف في الرحم خلال ولادة طفلها الثاني سانت في 2015.



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