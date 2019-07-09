ريهام سعيد بعد المرض "وشي موجود موقعش"

بعد إعلان مرضها استعادت الإعلامية ريهام سعيد حب الجمهور وتعاطف الجميع، وهو ما بدا واضحًا من تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين تمنوا لها الشفاء العاجل.

يأتي هذا التعاطف بعد حملة من الهجوم على ريهام سعيد بسبب جرأة بعض حلقات برنامجها "صبايا الخير"، والتي تقتحم مناطق تثير جدلا كبيرا بين الكثير من المصريين.

كانت ريهام سعيد نشرت مؤخرا صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى "إنستغرام" وظهرت ريهام، في الصورة بملامح مختلفة توضح تأثير المرض عليها معلقة: "أنا معنديش مرض جلدي ووشي موجود موقعش الحمد لله.. بشكركوا على دعواتكم وأنا لسه بطمع في مزيد من الدعوات".

يذكر أن إعلان خبر مرض الإعلامية ريهام سعيد شغل السوشيال ميديا في الفترة الأخيرة، بعد أن تناقلت الأخبار إجراءها لعملية خطيرة فى الوجه، بعدما أصيبت ببكتيريا في وجهها.

Advertisements

وأكد الأطباء أن الخطر مازال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب ومنعه من الوصول للمخ.

قد يهمك ايضاً:

ريهام سعيد تبكي على الهواء بعد "اتصال هاتفي"من والدتها

سما المصري تُهدّد ريهام سعيد بسبب حلقة الشاب المتحول جنسيًا