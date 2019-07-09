بالفيديو.. MBC تعلن عن برنامج "ذا فويس" لمواهب فوق سن الـ 60

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي: أعلنت مجموعة قنوات MBC عن تقديمها لبرنامج the voice senior الذي يستهدف المواهب الغنائية فوق الـ 60 عاما. ونشرت الصفحة الرسمية للقناة عبر موقع "إنستجرام"، البرومو الدعائي للبرنامج، وعلقت:" "عمرك 60 وما فوق؟ الآن لديك فرصة المشاركة في The Voice Senior". ويعد هذا البرنامج هو النسخة العربية الأولى لـ The Voice Senior الذي سبق تقديمه أوروبيا في أغسطس 2018 وحقق نجاحا كبيرًا. وكانت MBC قدمت The voice من خلال أربع مواسم، وموسمين من The voice kids المعتمد على مواهب الصغار.

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