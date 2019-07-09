عمرو يوسف ينشر صورة جديدة من كواليس "ولاد رزق 2"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

يواصل الفنان عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد "ولاد رزق2"، والمقرر عرضه ضمن موسم عيد الأضحى.

وكشف عمرو يوسف عن صورة من كواليس التصوير، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق: "حالاً، من تصوير ولاد رزق 2، فيلم العيد، ربيع رزق".

فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، عمرو يوسف، كريم قاسم، ومن إخراج طارق العريان.