عمرو يوسف ينشر صورة جديدة من كواليس "ولاد رزق 2"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
يواصل الفنان عمرو يوسف تصوير فيلمه الجديد "ولاد رزق2"، والمقرر عرضه ضمن موسم عيد الأضحى.
وكشف عمرو يوسف عن صورة من كواليس التصوير، وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام"، وعلق: "حالاً، من تصوير ولاد رزق 2، فيلم العيد، ربيع رزق".
فيلم "ولاد رزق 2" بطولة أحمد عز، أحمد الفيشاوي، أحمد داوود، عمرو يوسف، كريم قاسم، ومن إخراج طارق العريان.
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