نفاد تذاكر "جريما في المعادي" لأشرف عبدالباقي بمهرجان جدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يستعد الفنان أشرف عبدالباقي وفرقته الجديدة التي تقدم "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، للعرض لأول مرة بدول الخليج، وذلك في مهرجان جدة بالسعودية في الفترة من ١٠ وحتى ١٣ يوليو الجاري بالمسرح العربي بأبحر.

ونفدت جميع تذاكر ليالي عروض عبدالباقي وفرقته الجديدة، وذلك على مدار الأربعة أيام الخاصة بهم بمهرجان جدة.

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يُذكر أن عبدالباقي وفرقته الجديدة افتتحا الموسم الأول بداية من شهر نوفمبر الماضي، محققين نجاحًا جماهيريًا كبيرا بمسرح الريحاني بالقاهرة، وقاموا بتقديم العروض في كل من محافظات: بورسعيد والمنيا وأسيوط، ومن بعدها اختتم الموسم الأول قبيل شهر رمضان المبارك.

مسرحية كلها غلط "the play that gose wrong" هي رواية كوميدية انجليزية أخذ عبدالباقي حقوقها الأدبية وتمصيرها للعرض في مصر، تُعرض الآن أيضا في عدة دول أخرى مثل ألمانيا والأرجنتين وبرودواي بجانب لندن.

مسرحية "جريما في المعادي.. مسرحية كلها غلط"، بطولة مجموعة كبيرة من الشباب، وتدريب وإخراج أشرف عبدالباقي وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، ترجمة نادية حسب الله، مدير الفرقة رشدي سلامة، أزياء هالة الزهوي، ديكور محمود سامي.