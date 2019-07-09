غدا.. افتتاح الدورة الخامسة والخمسين لمهرجان الحمامات بتونس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يفتتح مهرجان الحمامات الدولي بتونس، فعاليات الدورة الـ 55، في العاشرة من مساء غدِ الأربعاء الموافق 10 يوليو.

حفل اللافتتاح يشهد عرض مسرحية "رسائل الحرية"، تأليف عز الدين المدني، وإخراج حافظ خليفة.

يذكر أن الدورة الأولى لمهرجان الحمامات الدولي بتونس، عقدت عام 1966، وهو ثاني أهم مهرجان ثقافي تونسي، بعد مهرجان قرطاج الدولي.