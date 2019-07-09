شكران مرتجي توجه رسالة للشعب الأردني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت الفنانة السورية شكران مرتجي عن حبها للشعب الأردني، ووجهت رسالة لجمهورها الأردني، عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشرت شكران صورة لها خلال زيارتها للأردن، وعلقت: "في الأردن في عمان أحاطني الحب من كل مكان، شعب طيب ومضياف وكريم، سعادتي غامرة فأنا في حضن الأردن بين سوريا وفلسطين فهل من أروع".

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وأضافت: "شكراً لكل ابتسامة، لكل سلام، لكل هذا الدفيء في العيون والفرح المتبادل، إننا التقينا بعد غياب".

يذكر أن شكران مرتجي تصور حاليا مسلسلها السوري "أولاد الشر"، ويشاركها فيه عبير شمس الدين، نادين سلامة، يزن السيد، أندريه سكاف ومن إخراج طارق سواح.