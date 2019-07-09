نشوى مصطفى تحتفل بتصدر أغنيتها ترند موقع يوتيوب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

أعربت الفنانة نشوى مصطفى عن سعادتها بنجاح أغنيتها الجديدة التي قدمتها في حفل زفاف ابنها "عبد الرحمن"، الذي احتفلت به يوم الجمعة الماضي.

ونشرت نشوى صورة تظهر فيها تصدر الأغنية ترند موقع الفيديوهات "يوتيوب"، وكتبت: "الأغنية اللي غنتها في فرح ابني بقت ترند، وترتيبها الأول بعد ما نزلت بعشر ساعات".

واحتفلت الفنانة نشوى مصطفى بزفاف ابنها عبد الرحمن بأحد فنادق القاهرة، وحضر الحفل عدد من أصدقائها بالوسط الفني، منهم ماجد الكدواني، منال سلامة، إدوارد، أنوشكا، رانيا فريد شوقي، إيمي سالم، عزة مجاهد.