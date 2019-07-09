مرتضى منصور يُهاجم سما المصري: “النجسة دي سبب خسارة المنتخب” -فيديو

شن المستشار مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، هجومًا على الفنانة الاستعراضية سما المصري وحملها مسئولية خسارة المنتخب المصري. وقال منصور في فيديو تداوله نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي: “ازاي مصر تكسب وعيله زي ديه في المدرجات وإزاي ديه اصلا دخلت.. مين اللي إدلها تصريح دخول ستاد القاهرة”. وأضاف منصور: “أنا مش هسيبيك أنتي قليتي أدبك تاني وأنا وعدتك إنك تضربي واتضربتي.. وحبستك.. ورحمة أمي المرة ديه انتي هتشوفي اللي عمرك ما شوفتيه اللي واقف وراكي ومفهمك أن هو عنتر بيكلمني، وهحبسك”. وتابع رئيس نادي الزمالك: “بسأل وزير الداخلية، مش في بوليس آداب في البلد مين حمى سما المصري.. ورحمة أمي ما أنا سايبك بالقانون وربيتك بالقانون”.

يذكر أن سما قد حرصت على حضور مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، أمس بستاد القاهرة الدولي، ضمن مبارايات الدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية. ونشرت سما صورها أثناء دخولها الاستاد وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام” وعلقت عليهما قائلة: “وأخيرا وصلت ستاد القاهره لماتش مصر وجنوب أفريقيا والناس اللي كانت زعلانه مني عشان لبسي كان مفتوح من فوق ماتزعلوش علي رأي هاني رمزي اديني قفلت المنور وفتحت البدروم”. يذكر أن سما المصري حرصت على حضور مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، المقامة اليوم بستاد القاهرة الدولي، ضمن مبارايات الدور الـ16 لبطولة كأس الأمم الإفريقية. ونشرت سما صورها أثناء دخولها الاستاد وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع “انستجرام” وعلقت عليهما قائلة: “وأخيرا وصلت ستاد القاهره لماتش مصر وجنوب أفريقيا والناس اللي كانت زعلانه مني عشان لبسي كان مفتوح من فوق ماتزعلوش علي رأي هاني رمزي اديني قفلت المنور وفتحت البدروم”.

وأضافت: “لبست هوت شورت وكمان قطعت التيشرت عشان ماكنتش لاقيه تذكره بس الحمد لله ولاد الحلال بعتولي دعوه موووو….صلاح…يارب مصر تكسب”. وأضافت:”وكل لما أسال حد يقولي فعلا الرسالة دي بتطلع لكل الناس، لا دا أنا اصور لكم قتيل، أنا لو ماروحتش ماتش يوم السبت هاروح اقعد لكم قدام الاستاد بالمايوة يا اتحاد الكوره انتوا ووزاره الرياضه انا باقولكم اهو وساعتها كل الجمهور هيسيب المدرجات ويطلعلي بره يقعد جنبي، عاية تذكرة ياناس لمدرجات من غيري ملهاش أي لازمه والجمهور الغالي قلبه هيتقطع لو انا ماروحتش عايزه تذكرة ياناس”.