الباحة تجمع أصالة وأنغام ومحمد عبده وعبادي الجوهر في هذا الموعد

يحتضن مسرح القرية التراثية بمراوة في الباحة ، حفلين ضخمين للمطربتين أصالة وأنغام ضمن فاعليات الهيئة العامة للترفيه.

وحسب روتانا ، فإنّ المطربة أصالة تحيي حفلًا غنائيًّا الخميس المقبل، الموافق الـ 11 من يوليو الجاري، بمسرح القرية التراثية ضمن فعاليات حفلات صيف المملكة ، برفقة الفنان الخليجي عبادي الجوهر.

بينما تحيي الفنانة أنغام حفلًا في نفس فعاليات المهرجان برفقة الفنان محمد عبده، الأربعاء المقبل، الموافق الـ 10 من يوليو الجاري، ومن المتوقع أن يشهد الحفلان حضورًا جماهيريًّا من مختلف الجنسيات.