الأحد.. الساقية تقدم عرض العرائس "متأسف ومتشكر" للأطفال

يستعد مسرح الساقية للعرائس لتقديم عرض الاطفال "متأسف ومتشكر"، علي خشبة مسرح قاعة الحكمة، وذلك يوم الأحد الموافق 14 يوليو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً.



يشار إلي أن "متأسف و متشكر"، هو عرض موجه للأطفال، ويدور حول

تمام الساعة السابعة مساءً.يشار إلي أن "متأسف و متشكر"، هو عرض موجه للأطفال، ويدور حولأخوين يطوفان العالم بحثًا عن الأخلاق الحميدة والتعامل الحسن، وخلال بحثهما يلاحظان مدى سرعة التدهور الأخلاقى والتراجع الشديد فى استخدام اسميهما "متأسف ومتشكر"، ليحل محلهما لغة غريبة وأخلاق غير حميدة.

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