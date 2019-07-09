نشر الفنان سامح حسين، البوستر الدعائي لمسرحيته الجديدة "المتفائل"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام"
و علق "حسين" على البوستر قائلاً: إن شاء الله على المسرح القومى.. المتفائل سامح حسينقريباااااااااااا".
و يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين فيلم "عيش حياتك" تأليف وسام حامد، إخراج تامر بسيونى، وتدور أحداث العمل حول الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. سامح حسين يروج لمسرحية "المتفائل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.