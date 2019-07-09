شاهد.. سامح حسين يروج لمسرحية "المتفائل"

نشر الفنان سامح حسين، البوستر الدعائي لمسرحيته الجديدة "المتفائل"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الشهير "إنستجرام"

و علق "حسين" على البوستر قائلاً: إن شاء الله على المسرح القومى.. المتفائل سامح حسين

قريباااااااااااا".

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و يذكر أن آخر أعمال الفنان سامح حسين فيلم "عيش حياتك" تأليف وسام حامد، إخراج تامر بسيونى، وتدور أحداث العمل حول الفيلم في إطار رومانسي كوميدي حول

إبراهيم الذي تتسم شخصيته بالتحفظ والخوف من كل جديد، وتتسم حياته بالروتينية الشديدة.. ومن خلال حملة دعاية تقوم بها الشركة يسافر إبراهيم وداليا زميلته لتصوير حملة إعلانية باسم "عيش حياتك"، وكل ذلك بسبب رغبته في جعل ابنه (آدم) يحبه، ﻷنه أصبح يحب زوج طليقته أكثر منه.