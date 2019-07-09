الليلة.. "دِكّة" تبدأ فعاليات برنامجها لصناع الأفلام القصيرة من الشباب

تبدأ الليلة أولي أيام فعاليات "سيما دِكّة للفيلم القصير"، والتي تعقدها دِكّة كل عام بداية من 9 يوليو حتي 27 أغسطس، و يشارك به صناع الأفلام القصيرة من الشباب.
يشار إلي أن "سيما دِكّة للفيلم
جدير بالذكر أن دِكّة ستقيم فعالية أخري في فبراير 2020، تقدم فيها عروض متتابعة فقط للسينما العربية والأفلام التي لم يتاح لها الوقت للعرض في الفعالية الحالية، كما تشمل عرض أعلى 10 أفلام حازت علي ثناء الجمهور والمٌناقشين.
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