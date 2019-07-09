مسار إجباري على المسرح الروماني بالإسكندرية

يستعد الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري" لإحياء حفل غنائي على المسرح الروماني بالإسكندرية، يوم الخميس الموافق 25 يوليو، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء. يوليو، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء. يذكر أن مسار إجباري يشارك في المهرجان الدولي للموسيقى في مكتبة الإسكندرية بحفل غنائي هناك في شهر أغسطس القادم، ليقدم لمحبيه باقة غنائية مميزة من أحدث ألبوماته "الألبوم".

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