فن ومشاهير

نجوم التسعينات برفقة ديسكو مصر في الساحل الشمالي

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستعد الفريق الموسيقي "ديسكو مصر" في تقديم احتفالية موسيقية ضخمة من حفلات ليالي الصيف في الساحل الشمالي، وذلك في قرية بورتو جولف

مارينا.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 12 يوليو، على أن يكون سعر تذكرة

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
الحفل 180 جنيها

سيضم الحفل عدد كبير من نجوم التسعينات للمرة الأولى برفقة ديسكو مصر وأبرزهم الفنان إيهاب توفيق، مصطفى قمر، حسام حسني، بالإضافة إلى هاني الدقاق مغني فريق "مسار إجباري".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نجوم التسعينات برفقة ديسكو مصر في الساحل الشمالي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا