نجوم التسعينات برفقة ديسكو مصر في الساحل الشمالي

يستعد الفريق الموسيقي "ديسكو مصر" في تقديم احتفالية موسيقية ضخمة من حفلات ليالي الصيف في الساحل الشمالي، وذلك في قرية بورتو جولفمارينا.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 12 يوليو، على أن يكون سعر تذكرة
سيضم الحفل عدد كبير من نجوم التسعينات للمرة الأولى برفقة ديسكو مصر وأبرزهم الفنان إيهاب توفيق، مصطفى قمر، حسام حسني، بالإضافة إلى هاني الدقاق مغني فريق "مسار إجباري".
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