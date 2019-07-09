نجوم التسعينات برفقة ديسكو مصر في الساحل الشمالي

يستعد الفريق الموسيقي "ديسكو مصر" في تقديم احتفالية موسيقية ضخمة من حفلات ليالي الصيف في الساحل الشمالي، وذلك في قرية بورتو جولف

مارينا.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الجمعة الموافق 12 يوليو، على أن يكون سعر تذكرة

الحفل 180 جنيها

سيضم الحفل عدد كبير من نجوم التسعينات للمرة الأولى برفقة ديسكو مصر وأبرزهم الفنان إيهاب توفيق، مصطفى قمر، حسام حسني، بالإضافة إلى هاني الدقاق مغني فريق "مسار إجباري".