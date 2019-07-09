الجمعة.. القومي للمسرح يقدم دراسة نقدية لعرض "نوح الحمام"

يقدم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان ياسر صادق، أولى الدراسات النقدية التي تتناول عروض البيت الفني للمسرح في التاسعة مساء الجمعة القادمة، وذلك بمقر المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية. ويشار إلى أن من المقرر حضور جميع القائمين والمشاركين بالعرض المسرحي"نوح الحمام" إنتاج فرقة مسرح الطليعة بقيادة الفنان شادي سرور. ويتحدث خلالها كل من الشاعر والناقد المسرحي محمد بهجت رئيس قسم المسرح ومدير تحرير جريدة الأهرام، الناقد المسرحي جرجس شكري نائب رئيس تحرير مجلة الإذاعة والتليفزيون، الباحث المسرحي محمد حسين. ويذكر أنه يأتي ذلك استمرارًا للمسار الصحيح الذي يسير عليه المركز خلال الفترة الأخيرة وعودته لممارسة دوره الرئيسي الذي أنشئ من أجله.

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