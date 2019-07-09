شاهد.. سيرين عبدالنور تكشف عن موعد حفلها المقبل

أعلنت الفنانة سيرين عبدالنور، عن موعد حفلها القادم مساء يوم الخميس المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات

الشهير "إنستجرام".

و علقت سيرين على الصورة قائلة: سوا رح نكون بحفلة باللاذقية ب ١١_٧ ناطرتكن

نقضي سهرة حلوة مع بعض".

ويذكر أنه سيشارك سيرين الغناء خلال الحفل الفنان إياد الداية، ومن المقرر أن يقدم الثنائي بجمهوره مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره.