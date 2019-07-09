شاهد.. سيرين عبدالنور تكشف عن موعد حفلها المقبل

أعلنت الفنانة سيرين عبدالنور، عن موعد حفلها القادم مساء يوم الخميس المقبل، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهاتالشهير "إنستجرام".
و علقت سيرين على الصورة قائلة: سوا رح نكون بحفلة باللاذقية ب ١١_٧ ناطرتكن
ويذكر أنه سيشارك سيرين الغناء خلال الحفل الفنان إياد الداية، ومن المقرر أن يقدم الثنائي بجمهوره مجموعة متنوعة من أجمل أغانية التي يحبها ويتفاعل معها جمهوره.
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