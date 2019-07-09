الليلة.. عرض "أبوكبسولة" على المسرح العائم الكبير

يقام مساء، اليوم الثلاثاء، العرض المسرحي "أبوكبسولة" على مسرح العائم الكبير بالمنيل، وذلك في تمام الساعة التاسعة

مساء، ومن المقرر أن تتراوح أسعار التذاكر بين ٢٥، ٥٠، ٧٥،١٠٠ جنيه.

ويشار إلى أن "أبوكبسولة" بطولة مصطفى أبو سريع، صفاء جلال، حسن عبدالفتاح، عمرو عبدالعزيز، إسلام عبدالشفيع، تأليف محمد الصواف، إخراج محمد مرسي.