شاهد.. علا رشدي بصحبة أبنائها في الجيم

نشرت الفنانة علا رشدى فيديو لها، وهى فى الجيم بصحبة أبنائها، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام". علقت "رشدي" قائلة: "وده اللي حصل بعد الصورة الهادية المسالمة بتاعة إمبارح مفيش". الهادية المسالمة بتاعة إمبارح مفيش". ويذكر أن آخر أعمال الفنانة علا رشدي فيلم "قصة حب" الذى تم طرحه مؤخرا، وتفاعل معه الجمهور بشكل ملحوظ، تأليف وإخراج عثمان أبو لبن، سيناريو وحوار أمانى التونسى، بطولة أحمد حاتم، هنا الزاهد، علا رشدى.

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