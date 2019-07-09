شاهد.. أحمد كرارة يكشف عن التحضيرات النهائية لمسلسل "بلا دليل"

نشر الفنان أحمد كراراة صورة له ظهر فيها برفقة فريق عمل "بلا دليل"، أثناء جلسة عمل خاصة للتحضير للمسلسل، وذلك من خلال حسابه الرسمي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ظهر كرارة في صورة بالأبيض والأسود إلي جانب عدد من الفنانين المشاركين بالمسلسل منهم، درة، محمد

يذكر أن مسلسل "بلا دليل"، من تأليف أنجي علاء، إخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرچي، ومن المقرر أن يبدأ التصوير يوم السبت المقبل. الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".ظهر كرارة في صورة بالأبيض والأسود إلي جانب عدد من الفنانين المشاركين بالمسلسل منهم، درة، محمدشاهين، حازم سمير، هايدي موسي، وديانا هشام، وعلق قائلًا: "تحضيرات مسلسل بلا دليل".يذكر أن مسلسل "بلا دليل"، من تأليف أنجي علاء، إخراج منال الصيفي، وإنتاج شركة سينرچي، ومن المقرر أن يبدأ التصوير يوم السبت المقبل.

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