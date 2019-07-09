كنز دولارات في أغرب مكان.. أصحابه تركوه عمدًا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 01:50 مساءً - قالت السلطات الأمريكية إنها عثرت على ملايين الدولارات مُخبأة داخل حقائب، في قارب تركه أصحابه بعد عملية مطاردة.

وحسب موقع “سكاي نيوز عربية”، ذكرت وسائل إعلام أمريكية، الاثنين، أن خفر السواحل لاحظوا مركبًا يتحرك من بورتوريكو باتجاه جزر فيرجن، من دون أي أنوار.

وأوضحت السلطات أنها تعقّبت القارب، الذي غيّر مساره فجأة؛ فعاد إلى بورتوريكو، وعندما اقتربت عناصر الدوريات البحرية من القارب، فر أصحابه منه.

وقالت إدارة الجمارك وحماية الحدود إنه تم العثور على مبلغ 3.7 مليون دولار موجودة داخل حقائب في المركب.

وشوهد ركاب المركب وهم يقومون بتفريغ أكياس، وعندما اقتربت عناصر السلطات الأمريكية من مركبهم، فروا منه.