شاهدوا.. تهديد بانتحار جماعي لعدد من الشباب العاطلين عن العمل بالأدرن

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 01:50 مساءً - أقدم عدد من الشباب العاطلين عن العمل في الأدرن، على الانتحار يوم السبت؛ لعدم الاستجابة لمطالبهم وتوظيفهم منذ ما يقرب من عام.

وهدد الشباب بالانتحار من أعلى جبل في وادي رم جنوب الأردن؛ لعدم توظيفهم حراسًا على الآبار التابعة لسلطة المياه في حوض الديسة بمحافظة العقبة جنوب الأردن.

ووثق مقطع فيديو لحظات إقدام الشباب على الانتحار من أعلى الجبل، بينما تضاربت الأنباء حول عددهم، ومن المحتمل أن يصل إلى 40 شخصًا.

ومن جانبه، علق عبيد الزوايدة رئيس بلدية الديسة أن الآبار المتروكة بدون حراس تدر الملايين على خزينة الحكومة، لافتًا إلى أنه لم يتم الاستجابة لمطالب الشباب بتشغيلهم منذ حوالي عام، مطالبًا بضرورة إيجاد حلول عاجلة لهذه المشكلة.