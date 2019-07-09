كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 01:50 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمكة إبنة ” محمد صلاح ” لاعب المنتخب المصري لكرة القدم ونجم نادي ” ليفربول ” الإنجليزي خلال تواجدها في أحد حفلات الزفاف في مصر . حيث ظهرت مكة بمقطع الفيديو وكانت ترقص برفقة أحد أقاربها على أنغام مهرجان ” لأ لأ ” . وفي مقطع فيديو آخر ظهرت مكة برفقة إحدى السيدات التي كانت تقوم بوضع المكياج لمكة . Advertisements وتفاعل عدد كبير من الجمهور على مقاطع الفيديو معربين عن حبهم لمكة معلقين ” أحلى موديل دي ولا إيه ” .

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كانت هذه تفاصيل خبر مكة محمد صلاح ترقص على مهرجان ” لأ لأ ” في فرح شعبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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