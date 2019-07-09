شاهدوا صورة ابن قصي خولي تؤكد أنه أخفى الخبر طويلًا

كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 01:50 مساءً - أحدث الرابر السوري، إسماعيل تمر، تفاعلاً واسعًا بين محبي النجم قصي خولي، بعدما نشر الأول صورة لابن الثاني “عميد جونيور”.

وبدا واضحًا من خلال صورة الطفل “جونيور”، أن عمره يصل لعام تقريبًا، بينما أعرب إسماعيل عن سعادته الغامرة باجتماعه مع قصي خولي وزيارة الأخيرة له في مدينة إسطنبول. وكان قصي خولي فاجأ جمهوره وكذلك الوسط الفني مؤخرًا، بإعلانه عبر منصاته على مواقع التواصل عن قدوم ابنه الجديد، بعد زواج سري لم يُكشف عنه سابقًا، لكن يد الطفل التي نشرها الفنان أوضحت أنه ليس وليد اللحظة.

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وكتب الرابر السوري عبر إنستغرام بعد لقائه بقصي خولي: “مع عميد ابن الغالي ..الله يحميلك ياه وتفرح فيه وتشوفوا من أهم الناس أبو عميد و أم عميد نورتو إسطنبول ♥️ الله يحميكم ويسعدكم ويحميلكم العميد ويبعد عنكم الحسد والعين وكلام الحاقدين”. وتمنى على قصي خولي أنه لو تم تصوير ابنه عميد جونيور من الأمام وليس الخلف، ولكن يبدو أن عائلته تحرص على عدم إظهار وجهه في الوقت الحالي. ورغم تصوير الطفل من الخلف، لكن ذلك لم يمنع عددًا من محبي قصي خولي من تشبيه الطفل به، وخاصة عند منطقة الأذنين.

وكانت العديد من المصادر الفنية كشفت خلال الأيام القليلة الماضية عن أن زوجة قصي خولي، تونسية الأصل، وتحمل الجنسية الأمريكية، وتعيش في الولايات المتحدة، وقد تم نشر صورة لها عبر مواقع التواصل.