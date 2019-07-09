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كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 01:50 مساءً - بعد أن كشفت إحدى المتابعات عن حبها للفنانة أصالة، مشيرة إلى أنها اكتشفت ذلك منذ ساعتين فقط، ردّت عليها أصالة قائلة: “مو حاسّه إنّك تأخّرتي شوي؟”.
وجاء بتعليق المعجبة: “من ساعتين بس اكتشفت انه مفيش حد يستاهل اعشقه غير أصالة”.
الأمر الذي دفع بالمتابعين إلى التعليق على منشور المعجبة مؤكّدين أنها تأخرت باكتشافها هذا، خصوصا وأن أصالة تمتلك قاعدة جماهيرية ضخمة.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. كيف ردت أصالة على معجبة اكتشفت عشقها لها مؤخرا؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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