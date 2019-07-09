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كتب امير فتحي في الثلاثاء 9 يوليو 2019 01:50 مساءً - أثارت الفنانة اللبنانية ميريام فارس الجدل بين رواد مواقع التواص الاجتماعي بسبب صورة نشرتها على إحدى صفحاتها الخاصة عبر هذه الوسائل ظهرت فيها وهي تجلس في أحد المسابح معتمرة قبعة من القش لفتت الأنظار بشكلها حيث زينت بتطريز كلمات باللون الأسود.
ولكن البعض أشار إلى أن فارس تخلت عن حمالة الصدر في هذه اللحظة، بينما البعض الآخر لفت إلى انها ارتدت البيكيني مع لفة الرقبة، وأن الربطة اختبأت بسبب حجم القبعة الكبير.
كانت هذه تفاصيل خبر ميريام فارس تلفت الأنظار في المسبح.. هل تخلت عن حمالة الصدر!! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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