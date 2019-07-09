النجم التركي باريش أردوتش يزور لبنان

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

اختارت اللجنة المنظمة لمهرجان «بياف» 2019، والمقامة فعالياته في بيروت، النجم التركي الشهير باريش أردوتش، للفوز بجائزة أفضل ممثل تركي عالمي,

وتبدأ فعاليات المهرجان في دورته العاشرة يوم 12 يوليو الجاري من ساحة الشهداء، والمقرر حضور نجم مسلسل «الغراب»، المذاع عبر التلفزيون التركي حاليًا لاستلام جائزته.

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ويجسد باريش في المسلسل دور شاب يُدعى “كوزغون”، والذي يسعى للانتقام من أجل والده الشرطي الذي راح ضحية لفخ، في الوقت الذي تجسد فيه بورجو دور محامية تُدعى “ديلا”، وهي حبيبة باريش ومحاميته في أحداث العمل.

وتأتي زيارة باريش، لبيروت بعد أيام قليلة من زيارة النجم التركي بوراك أوزجفيت، لحضور حفل افتتاح إحدى الماركات النسائية.

من ناحية أخرى، كان فيلم «وقت السعادة» آخر أعمال باريش أردوتش، وقد شارك في بطولته أمام الفنانة التركية إلتشين سانجو، حيث حقق النثائي نجاحاً كبيراً على الشاشة، وخاصة بعد مشاركتهما بطولة المسلسل الشهير «حب للإيجار»، بينما كان مسلسل «8 أيام» آخر عمل درامي عُرض لبورجو بيريجيك، حيث شاركت في بطولته أمام النجم التركي بورا جولصوي الشهير بـ«مؤيد».