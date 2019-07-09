أنغام تسافر السعودية من أجل حفل «صيف الباحة»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تستعد المطربة المصرية أنغام للسفر إلى المللكة العربية السعودية، يوم الثلاثاء الموافق 9 يوليو، استعدادًا لإحياء حفلها الغنائي المرتقب مع فنان العرب محمد عبده، ليلة غد الأربعاء 10 يوليو، على مسرح القرية التراثية بمراوة، ضمن سلسلة حفلات صيف الباحة.
وأعلنت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات، المنظمة للحفل، نفاد التذاكر قبل يومين من موعد الحفل، ليرفع لافتة كامل العدد.
والجدير بالذكر أن أحدث أعمال أنغام الفنية، كان كليب «11 في الملعب»، لدعم منتخب مصر في مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية - مصر 2019.
كليب «11 في الملعب» لـ أنغام ، من كلمات: أمير طعيمة، الحان: إيهاب عبد الواحد، توزيع موسيقي: أحمد إبراهيم، تأليف وتريات: سعيد كمال، ترومبت: طارق رؤوف، درامز: أحمد إبراهيم، جيتار: شريف فهمي، بركشن: كارلوس، تسجيل/ ميكس/ ماسترينج: أحمد ابراهيم، تسجيل الوتريات: م. محمد عدس، تسجيل غناء وكورال: م.طاهر صالح.
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