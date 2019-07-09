منة جلال تبدأ تصوير «حواديت الشانزليزيه»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

انتهت النجمة المصرية الشابة منة جلال، من التفاصيل النهائية على رسم شخصيتها الجديدة داخل مسلسل “حواديت الشانزليزيه”، والذي يقوم ببطولته النجم الأردني إياد نصار والنجمة داليا مصطفى.

ومن المقرر أن تبدأ منة تصوير مشاهدها داخل أحداث العمل خلال الأيام القليلة المقبلة، معربة عن سعادتها الكبيرة بالتعاون مع شركة “سنرجي” والمنتج تامر مرسي، وتعاونها مع المخرج مرقس عادل.

وتمثل مشاركة منة جلال في “حواديت الشانزليزيه” عودة مختلفة وقوية لها بعد آخر أعمالها الدرامية مسلسل “رمضان كريم” والذي عرض رمضان قبل الماضي وشارك في بطولته كل من سيد رجب وروبي ومحمود الجندي بالإضافة إلى كوكبة كبيرة من النجوم.

ويشارك في بطولة مسلسل “حواديت الشانزليزيه” كل من إياد نصار، داليا مصطفى، إنجي المقدم، منه جلال، مي سليم، إدوارد، أماني كمال، سارة عادل، وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة “سيرنجي”.