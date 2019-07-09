مي الغيطي تجمع القمامة من الشارع وتدشن حملة «إبدأ بنفسك».. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

من وقت إلى آخر تتبني الفنانة المصرية مي الغيطي مشكلة إجتماعية، وتوجه نصائحها إلى الجمهور عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

مي الغيطي نشرت صورة لها وهي تجمع القمامة من أمام النيل، وكتبت عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام»، وكتبت: «ابدأ بنفسك العالم يتغير ممن حولك».

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الصورة التي نشرتها الفنانة الشابة حازت على إعجاب عدد كبير من جمهورها الذي أيد الحملة التي بدأتها، واعتبرها قدوة لغيرها من الشباب.

مي تبت من قبل أيضا قضية العنف التي تتعرض لها المرأة من قبل الرجل ومن قبل مجتمعها، وكذلك قضايا التحرش.

الفنانة المصرية، شاركت في مسلسل “زودياك” الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة هند عبدالحليم، خالد أنور، محمد مهران، أحمد خالد صالح، أسماء أبو اليزيد.

قام بكتابة المسلسل فريق كتابة بقيادة محمد المعتصم، ويتضمن الفريق كل من منة إكرام، ومحمد هشام عبية، وعمر خالد، وراوية عبدالله، إخراج محمود كامل، إنتاج “فيلم كلينك” بالتعاون مع شركة “الماسة للإنتاج الفني».