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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
سافرت الفنانة اللبنانية مايا دياب إلى جزر البهاما في أجازة للمتعة والاسترخاء، وحرصت على مشاركة الفانز بمقطع فيديو طريف، كشف مدى استمتاعها بوقتها هناك.
مايا ظهرت بـ«شورت» جينيز قصير، و«توب» أبيض، مع قبعة أنيقة، وانتعلت حذاء أرضي، في الوقت الذي بدت فيه ترقص بشكل طريف وحر في الشارع، وكتبت الفنانة معلقة على الفيديو: «حلو السفر والأحلى إنو تحس حالك حر تماماً على طريق وبمنطقة ما حدا بيعرفك فيا وبتعمل اللي بدك ياه. أنا كنت ماشية بالBahamas وكل محل كان عندو موسيقى مختلفة وعلى كل موسيقى كنت عم أرقص رقصة أهبل من التانية انشالله تحبوا الفيديو».
يُذكر أن أغنية «يصفوا حكي» كانت آخر ما طرحته مايا دياب على الساحة الغنائية، وهي من كلمات كمال محمود فبيسي وألحان يحيى الحسن، في الوقت الذي عادت فيه للشاشة كمقدمة برامج من خلال تقديمها لبرنامج «هيك منغني» عبر شاشة MTV اللبنانية، حيث سبق وقدمت الفنانة خمسة مواسم من نفس البرنامج في الفترة من 2011 إلى 2014، وذلك قبل أن يتوقف البرنامج طوال الأربع السنوات الماضية، لتعود من جديد مايا لتقديمه.
كانت هذه تفاصيل خبر مايا دياب أكثر حرية وانطلاقاً في جزر البهاما.. شاهد رقصها الطريف في الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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