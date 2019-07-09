شذى حسون تخوض تحدي «الزجاجة».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

خاضت الفنانة العراقية شذى حسون تحدي «غطاء الزجاجة»، أو «bottle cap challenge»، وحرصت على مشاركة متابعيها بمقطع فيديو كشف نجحها في خوض التحدي.

نجمة ستار أكاديمي نجحت في اسقاط الغطاء بضربة قدم استجمعت فيها كامل قوتها، دون أن تسقط الزجاجة، وذلك على الرغم من أن الفنانة كانت ترتدي «جينز» ضيق، وبالتالي لم تكن حرة الحركة.

تحدي «غطاء الزجاجة»، فكرة عالمية انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويتضمن محاولة فتح غطاء أي زجاجة بضربة سريعة بالقدم ومن دون أن تسقط الزجاجة نفسها أو تتحرك، على أن يتم تصوير الفيديو بحركة بطيئة.

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من ناحية أخرى، طرحت شذى حسون مؤخراً فيديو كليب جديد لديو غنائي بعنوان «هلا بغداد» بمشاركة نجم The Voice العراقي ستار سعد، والكليب من إخراج أنور الياسري.

يُذكر أن أن أغنية «واعر» كانت آخر أغنية منفردة طرحتها شذى، وهي باللهجة العراقية، من ألحان الموسيقار الدكتور طلال، وكلمات الشاعر خالد المريخي، وتوزيع حسام كامل، والكليب تم تصويره في لبنان بعدسة المخرج علاء الأنصاري.